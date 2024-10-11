محمد إمام يحضر لـ مسلسل "الكينج" بتوقيع شيرين عادل فى رمضان 2025

بدأ النجم محمد امام التحضيرات لمسلسله الجديد بعنوان "الكينج" والمقرر عرضه فى دراما رمضان 2025، وهو العمل الذى تقوم بإخراجه شيرين عادل وتأليف محمد صلاح العزب ، وتجرى المخرجة شيرين عادل معاينة اماكن التصوير، استعداداً لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

ويعود النجم محمد امام للتعاون مجدداً مع الثنائي المخرجة شيرين عادل والمؤلف محمد صلاح العزب فى الدراما بعدما حققوا نجاحاً بمسلسل "دلع بنات" الذى عرض عام 2014، وشاركته فى البطولة كل من مي عز الدين وكندة علوش.

يذكر أن النجم محمد امام عرض له فى شهر رمضان الماضي مسلسل "كوبرا"، والذى حقق نسب مشاهدة عالية وقت عرضه ونال استحسان الجمهور ولاقى ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الإجتماعى، وشارك فى البطولة بجوار محمد امام كل من، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة، إنتاج شركة صدف وتنفيذ شركة مها سليم، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق.