حبس سائق سيارة أوبر دهس طفلا بالمعادى

أمرت نيابة المعادى الجزئية، اليوم، بحبس متهم بدهس طفل مما تسبب في مصرعه، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بتفريغ كاميرات المراقبة، واستكمال التحريات، والاستعلام عن المتهم من شركة اوبر، وطلب الصحيفة الجنائية له.

ألقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق أوبر المتهم بدهس طفل في منطقة المعادي.

تلقت الاجهزة الامنية، بلاغًا يفيد بوقع حادث دهس طفل، وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين وفاة طفل، وفر السائق هاربًا.

بإجراء التحريات، تبين أن سائق أوبر المتسبب في الحادث، وتم إلقاء القبض عليه، حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.