أسقف بوليڤيا للأقباط الأرثوذكس يمنح ١٨ شخصا سر المعمودية والميرون

منح الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا للاقباط الأرثوذكس ١٨ شخص من البوليڤيين سري المعمودية والميرون لينضموا بذلك إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعد انتهاء فترة تعريفهم وتعليمهم الإيمان الأرثوذكسي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بسانتا كروز.

وصلى الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا بعدها القداس الإلهي، شارك في صلوات المعمودية والميرون والقداس، إلى جانب القس مينا حبيب كاهن الكنيسة ذاتها، الراهب القمص هدرا الأنبا بولا والقس مويسيس ملاك كاهنا كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول بسانتا كروز، ومجموعة من الشباب من أستراليا اللذين حضروا لتقديم خدمات في بوليڤيا.