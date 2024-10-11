مهرجان آفاق مسرحية يختتم مسابقة العروض القصيرة ويستعد للنهائيات

أعلنت إدارة مهرجان آفاق مسرحية في نسخته العاشرة دورة النجم "نور الشريف"، أن لجنة تقييم العروض القصيرة بمهرجان آفاق مسرحية قد أنهت عملها خلال الفترة من من 7 حتى 11 أكتوبر الجاري، بمشاركة 10 عروض، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الأولى من عروض المهرجان التي تقدم بمسرح آفاق بمشاركة 40 عرض مسرحي من 3 إلى 21 أكتوبر الجاري بمسرح آفاق، تعقبها مرحلة النهائيات على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر الجاري، برعاية د. أحمد هنو وزير الثقافة.

من جانبه قال المخرج هشام السنباطي مؤسسس ورئيس المهرجان، إن الدورة العاشرة لمهرجان آفاق تختتم مسابقة العروض القصيرة اليوم 11 أكتوبر بحضور لجنة تحكيم من المتخصصين وذوي الخبرة وتشكلت اللجنة من: الدكتور أحمد الدله، والمخرج عادل بركات، والدكتور محمد عبدالعزيز.

الدكتور أحمد الدله، خبير الفنون الشعبية والدراما الموسيقية الاستعراضية، محاضر في قسم الحضارة المصرية بالكلية الأمريكية بالقاهرة C.A.C، مصمم ومخرج استعراضات فئة إعلام دراسات أكاديمية، خريج أكاديمية Falks Opera بفيينا، عضو نقابة المهن التمثيلية، الهيئة العامة للفنون الشعبية، شارك في معظم مهرجانات الفنون الشعبية لفرق هيئة قصور الثقافة، شارك بعدد من المهرجانات الدولية للفنون الشعبية منها الاتحاد السوفيتي ألمانيا النمسا، التحكيم في مسابقات الفنون الشعبية بوزارة التعليم العالي وعروض اتحاد الجمباز، تم تكريمه من عديد من المهرجانات بالتليفزيون المصري وقصور الثقافة، وعدة دول مختلفة.

أما عادل بركات، فهو مخرج وممثل مسرحي، مدرب تمثيل / دراما، عمل سابقا مدير مسرح السامر، مخرج ممثل بفرقة السامر، إدارة المتابعة والمهرجانات بالادارة العامة للمسرح، مدير إدارة مسرح وموسيقى الطفل، عضو لجان تحكيم لاعتماد المخرجين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، فـرق فنون ومسرح الطفـــل، اعتماد فرق القدرات الخاصة والدمج والتمكين الثقافي، عروض فرق نوادي المسرح و عروض فرق اﻷقاليم بالثقافة الجماهيرية، مهرجان فنون الطفل بالصعيد "مهرجان اﻷقصر"، حصل على العديد من الجوائز والتكريمات من بينها عدة جوائز بالمهرجان القومي للمسرح المصري، درع الهيئة العامة لقصور الثقافة 1998، درع إقليم شرق الدلتا الثقافي 2000، درع اﻻدارة العامة لثقافة الطفل 2014 و2015.

الدكتور محمد عبدالعزيز أستاذ المسرح الغنائي بمعهد فنون مسرحية بأكاديمية الفنون، رئيس لجان تحكيم موسيقي وغناء عربي من 1988 للان 24 بقصور الثقافة ووزارة الشباب وكذا لجان تقييم للفرق، مؤسس فرقة الانشاد الديني بمسرح البالون، مؤسس فرقة كورال أطفال بمسرح البالون، مؤسس كورال أطفال بنادي 6 أكتوبر، مؤسس فرقة كورال أطفال بقصر ثقافة الجيزة، مؤسس الفرقة المركزية لإقليم القاهرة الكبري بقصور الثقافة، عضو لجان تحكيم العديد من المهرجانات.

يذكر ان مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام برعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.