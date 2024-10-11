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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة تنفي وجود مرض وبائي بمركز أطفيح

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة
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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن فريقا من الطب الوقائي تحرك إلى إحدى قرى مركز أطفيح بمحافظة الجيزة التي تم ذكرها على أحد وسائل التواصل الاجتماعي، وتأكد من عدم وجود أية أمراض أو انتشار لأي وباء.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حقائق وأسرار المذاع عبر قناة صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الأمراض المنتشرة حاليا هي الأمراض التنفسية التي تصيب المصريين عادة في مثل هذا التوقيت بسبب تغير الفصول، ولم يذهب أي مريض إلى أي مستشفى بسبب ما أشيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه حتى الذين يعانون من الأمراض التنفسية يتم علاجهم في منازلهم.

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