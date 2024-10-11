أميتاب باتشان.. أسطورة السينما الهندية وصانع الجماهيرية الأكبر

يحتفل اليوم الموافق ١١ اكتوبر، الفنان الهندي اميتاب باتشان بعيد ميلاده، وذلك بعد رحلة فنية حقق من خلالها شعبية كبري داخل الهند وخارجها.

نجم السبعينيات والثمانينات

برز اسم الفنان اميتاب باتشان في السينما الهنديه، مع مطلع السبعينيات والثمانينات، واستطاع أن يحدث نقلة كبيرة في السينما الهندية، وأكسبها شهرة واسعه خارج حدود الهند، وساهم بشكل كبير في رواج الأفلام السينمائية الهندية خارج حدود البلاد.

نجم الاكشن الأول

تصنف اعمال الفنان اميتاب باتشان ضمن أعمال الأكشن، وذلك لما قدمه على مدار تاريخه الفني السينمائى، من أعمال الحركة والاكشن والقتال، ونجح النجم الهندي في جذب الجمهور، لقدراته الكبيرة في تجسيد الشخصيات القتالية والأكشن من خلال أعماله.

صائد الجوائز الأول

حصد الفنان الهندي اميتاب باتشان على العديد من الجوائز، وذلك عن أعماله التي حققت نجاحاً كبيراً في السينما الهنديه.

أبرز الجوائز التي حصل عليها، نال العديد من جوائز الفيلم الوطني، وحقق أيضا جائزة بادما شيري، وجائزة بادما بوهشان، جائزة بادما فيبوهشان.

أبرز أعماله السينمائية

شارك الفنان اميتاب باتشان في العديد من الأفلام السينمائية منها فيلم "anand، guddi, ek Nazar, parwana".

الغناء والإنتاج

شارك الفنان اميتاب باتشان بالعديد من الأغاني الهنديه في الكثير من أفلامه السينمائية، وحققت اغانية نجاح كبير مع الجمهور.

شارك أيضاً بإنتاج عدد من الأفلام السينمائية، بسبب رواج السينما الهنديه بعد نجاحاته الكبيرة.

زيارته لمصر "أعشق مصر وزيارتي لها مصدر سعادة"

علق الفنان الهندي اميتاب باتشان على زيارته لمصر، أنها تجربه رائعه وأنه يعشق كل تلك الزيارة ويقدرها بشكل كبير، وأنه لم يكن يتوقع أن المصريين يعرفونه وهو ما صدمه مدي شعبيته لمصر.