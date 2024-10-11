بري وبلينكن هاتفيًا يبحثان الأوضاع الراهنة في لبنان

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأوضاع الراهنة في لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ميقاتي من وزير الخارجية الأمريكي.

في سياق آخر.. أفادت الوكالة اللبنانية، بأن طائرة تجسس إسرائيلية سقطت، اليوم، عند أطراف بلدة عبا" بقضاء النبطية جنوب لبنان، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى تفجيرها تلقائيا في مكان سقوطها بعد فترة قصيرة.

من جهة أخرى، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، في بيانات منفصلة، استهداف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرات كفريوفال، وكريات شمونة، وكفرجلعادي، وفي منطقة زوفولون شمال حيفا، وعند أطراف بلدة بليدا الشرقية الجنوبية، وفي مقر ‏قيادة اللواء المدرع 7 في ثكنة كاتسافيا في الجولان المحتل، بدفعات كبيرة من الصواريخ.

من جانب آخر.. انتقد حزب الله، انفتاح الساحة الإعلامية اللبنانية على مصراعيها للهواء الإسرائيلي السام دون ‏قيود ولا ضوابط في غياب القوانين أو في تنفيذها، حيث أشار محمد عفيف، مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله - في مؤتمر صحفي اليوم - إلى أن هناك من ينقل الخبر الإسرائيلي دون تدقيق، ويصدق الرواية الإسرائيلية دون ‏تمحيص مهني، ويتبنى قراءته وسرديته عن الوقائع الميدانية أو عن القصف العدواني، منوها إلى أن الاحتلال يقصف الضاحية الجنوبية بالصواريخ الموقوتة التي تنفجر بعد انتهاء ‏الغارات من أجل الإيهام بمخازن أسلحة وتضليل الرأي العام.

وأكد عفيف أن المعركة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لا تزال في بداياتها الأولى، مشيرا إلى أن الاحتلال عاجز حتى الآن برغم استقدامهم للمزيد من الفرق والألوية ومن بينها قوات ‏النخبة عن التقدم برًا إلا في حالات محددة، وأن حزب الله لن ‏يخوض دفاعا موضعيا ثابتا بل دفاعا مرنا متوافقا مع متطلبات الجبهة، ومع ظروف كل ‏بقعة فيها، وأن وضعه الميداني بخير ومخزونة الاستراتيجي بخير.

وفي سياق آخر.. واصل طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه الجوي على الأراضي اللبنانية، حيث استهدفت غاراته منطقة المعلية وأطراف بلدة البرج الشمالي (صور)، ووسط بلدة عربصاليم، وبلدة الغازية في الزهراني، ووسط بلدة جباع في منطقة اقليم التفاح (النبطية)، وأطراف سهل الحلانية، ومحيط مدينة بعلبك لجهة بلدة دورس، وتمنين التحتا، وبلدة النبي شيت (بعلبك)، وأطراف علي النهري - قرب طريق بعلبك رياق في زحلة (البقاع).

وفي قضاء صور، سقط شهداء وجرحى لبنانيون في غارة إسرائيلية على مركز للهيئة الصحية في بلدة ياطر.