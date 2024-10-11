منتخب مصر يواصل انتصاراته ويفوز على موريتانيا

انتهت مباراة منتخب مصر وضيفه منتخب موريتانيا بفوز الفراعنة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.



أحرز الأهداف الثنائي محمد صلاح ومحمود تريزيجيه في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

تشكيل المنتخب

دخل الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

حط الدفاع: أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة

خط الوسط: محمد حمدي ، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، عمر مرموش.