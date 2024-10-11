القاهرة الإخبارية: الاحتلال استهدف عدة مناطق في عمق الجنوب اللبناني اليوم

قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من حاصبيا جنوب لبنان، إن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي استهدفت عدة مناطق في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، مشيرًا إلى أن بلده شبعة تعرضت إلى غارة جوية عنيفة من قبل الاحتلال.

وأضاف «مراسل القاهرة الإخبارية»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البلدات التي تعرضت للغارات الإسرائيلية هي البلدات الحدودية للشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في عمق الجنوب اللبناني ليصل إجمالي عدد الغارات الجوية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم وحتى الآن إلى أكثر من 20 غارة جوية استهدفت عدة مناطق متفرقة في كافة الانحاء في الجنوب اللبناني.

وتابع:« بلده الخيام تتعرض إلى غارات جوية متزامنة مع قصف مدفعي من قبل قوات جيش الاحتلال»، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول التسلل برًا من خلال بلده كفر كلا وهذه البلدة من أهم المحاور التي اعتمد عليها جيش الاحتلال في محاولة التسلل برًا إلى داخل الجنوب اللبناني.