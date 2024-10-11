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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح يعزز تقدم الفراعنة بالهدف الثاني في شباك موريتانيا

محمد صلاح
محمد صلاح
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أحرز محمد صلاح الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك منتخب موريتانيا في المباراة التي تجمع بينهما علي استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامته العام المقبل بالمغرب.
 

دخل الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي 
حط الدفاع: أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة
خط الوسط: محمد حمدي ، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو
الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، عمر مرموش.

البدلاء : 
محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفي محمد.

محمد صلاح هدف