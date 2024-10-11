هاريس: إدارة الرئيس بايدن تعمل على مدار الساعة للتوصل لتهدئة وإنهاء الحرب بالشرق الأوسط

طالبت نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة، كامالا هاريس، بالتهدئة في الشرق الأوسط، وقالت إن “إدارة الرئيس، جو بايدن، تعمل على مدار الساعة للتوصل إلى التهدئة، وإنهاء الحرب هناك”.

وحثت هاريس، وفقا لقناة “الحرة” الفضائية مساء اليوم الجمعة، إسرائيل على تقليل معاناة الفلسطينيين، وتقليل الضرر بالمدنيين في لبنان، مشيرة إلى أن التصعيد بالشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد، وأن حل الدولتين يضمن أمن إسرائيل والفلسطينيين.

وتسعى الولايات المتحدة لمنع انزلاق الأوضاع في الشرق نحو حرب شاملة، في ظل تهديد إسرائيلي بشن هجوم على إيران ردا على الهجوم الصاروخي الذى نفذته طهران مؤخرا.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تمكنت من تأمين أكثر 5000 مقعد في رحلات جوية للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين وأفراد عائلاتهم من مغادرة لبنان منذ 28 من سبتمبر الماضي.

وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيان، أنها تواصل العمل مع شركات الطيران لتوفير مقاعد للأمريكيين الراغبين في مغادرة لبنان، مشيرة إلى أن عدد المقاعد المتاحة يفوق الطلب حتى الآن.

وذكرت أن السفارة الأمريكية في بيروت وفرت قروضا للمواطنين الأمريكيين لتلبية احتياجاتهم الطارئة، وأنها سوف تبقى مفتوحة لتقديم الخدمات القنصلية الطارئة مثل معالجة طلبات جوازات السفر.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت في 31 من يوليو الماضي تحذيرا من المستوى الرابع.