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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«أمر معتاد».. أمن القليوبية يعلق على واقعة استخراج عظام من مقابر الخانكة

استخراج عظام من المقابر
استخراج عظام من المقابر
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تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لشخص يستخرج بعض العظام من مقابر "مصلح" بدائرة الخانكة في محافظة القليوبية.

من جانبه كشف مصدر أمني، أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يستخرج العظام من المقابر بدائرة الخانكة في محافظة القليوبية، هو للتربي المسؤول عن تلك المقابر وهي للصدقة.

وأكد المصدر الأمني، في تصريحات صحفية اليوم، أن التربي بعد ملء المقابر الخاصة بالصدقة يُخلي المقبرة ونقل ما بها من عظام إلى مقبرة مجاورة لكي تكون جاهزة لاستقبال الموتى الجدد.

وأوضح المصدر أن ما فعله التربي هو نظام يتبع في مقابر الصدقة، كما أنه جار فحص الفيديو واتخاذ اللازم قانونيا.

استخراج عظام من المقابر

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