«القاهرة الإخبارية»: جباليا الأكثر تعرضًا للاستهداف من الاحتلال في غزة

قال يوسف أو كويك مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من خان يونس، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت كل محافظات قطاع غزة في الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات عنيفة وبشكل متزامن استهدفت منطقة الفخاري جنوب شرق مدنية خان يونس وهذه الغارات دمرت قرابة 7 منازل بشكل كلي بعد أن أطلقت أكثر من 6 قنابل متفجرة على تلك المناطق لكن دون وقوع إصابات.

وأضاف مراسل “ القاهرة الإخبارية”، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه قبل قليل دوى صوت انفجار في المنطقة الجنوبية ناجم عن غارة أخرى استهدفت منطقة حي جنينة بمدينة رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مستشفيات خان يونس استقبلت منذ صباح اليوم 6 شهداء جرى انتشالهم من مناطق في مدنية رفح الفلسطينية ولم تكن طواقم الدفاع المدني و الإسعاف قادرة على انتشال هذه الجثامين.

وتابع:« منطقة جباليا تشهد الوضع الأكثر سخونا في قطاع غزة لأنها تتواصل بها العملية البرية لليوم السابع على التوالي ولم تعد منطقة صالحة للحياة بسبب الحصار الإسرائيلي الذي يفرضه الجيش وحاجة اللاجئين هناك إلى المياه الصالحة للشرب».