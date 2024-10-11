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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تريزيجيه يفتتح التسجيل للفراعنة في شباك موريتانيا

تريزيجيه
تريزيجيه
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تمكن منتخب مصر من إحراز الهدف الأول في شباك منتخب موريتانيا في المباراة التي تجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامته العام المقبل بالمغرب.


أحرز الهدف اللاعب محمود حسن تريزيجيه خلال الدقيقة 69 .

تشكيل منتخب مصر 


دخل الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي 
حط الدفاع: أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة
خط الوسط: محمد حمدي ، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو
الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، عمر مرموش.

البدلاء : 
محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفي محمد.

تريزيجيه هدف