يد الأهلي تكتسح ميكيل الإثيوبي في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال "صور"

افتتح الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي رحلة الدفاع عن لقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال بفوز كبيرعلى فريق ميكيل الإثيوبي في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة بمدينة العيون بالمغرب.

أنهى فريق يد الأهلي الشوط الأول متقدما بنتجية 32-7 قبل أن يواصل التفوق الكاسح وينهي اللقاء بنتيجة 67 - 11 .

يلعب الأهلي ضمن المجموعة الأولى التي تضم ايضا نجم الكونجو وجي اس وينزي الكونغولي وميكيل الإثيوبي.

يذكر أن فريق رجال يد الأهلي حامل لقب البطولة النسخة الماضية بعد الفور على جي إس كي الكونغولي في المباراة النهائية.

قائمة يد الأهلي

يضم فريق جال يد الأهلي كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.