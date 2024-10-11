اقرأ غدًا في «البوابة».. قوات حفظ السلام فى خطر.. نيران إسرائيلية تصيب جنود الأمم المتحدة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ السبت 12 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

قوات حفظ السلام فى خطر.. نيران إسرائيلية تصيب جنود الأمم المتحدة

إدانات أوروبية لهجوم الاحتلال.. ودعوات لحماية «اليونيفيل» واحترام القانون الدولي

إيران تحذر: مستعدون للرد على أى عدوان إسرائيلى

أمريكا: طهران لم تقرر بعد تصنيع سلاح نووى بلينكن: الولايات المتحدة تسعى لمنع تصعيد الصراع فى الشرق الأوسط

الاحتلال يعلن مقتل قيادى فى حركة الجهاد الإسلامى بطولكرم

22 شهيدا و117جريحًا في غارات إسرائيلية على وسط بيروت

فوز منظمة نيهون هيدانكيو اليابانية بجائزة نوبل للسلام

رئيس الوزراء اليابانى يلوم نظيره الصينى بسبب الاختراق الجوي

بلينكن ولافروف.. لقاء نادر فى قمة شرق آسيا وسط انقسامات سياسية