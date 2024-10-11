بالأسماء.. إصابة 4 في انقلاب توك توك بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة إثر وقوع حادث انقلاب توك توك يستقلونها على طريق (السنبلاوين - أبوكبير) أمام قرية برقين بنطاق مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إصابة 4 بانقلاب توك توك في الدقهلية:

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك على طريق السنبلاوين ووقوع مصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصابة كلا من:"محمد احمد عبد العزيز 20 عاما، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، وعبد الله رفعت أحمد 32 عاما، مصاب بجرح قطعى بالذراع الأيسر، واشتباه كسر بالذراع الايسر، ورضا محمد الزنفلى 53 عاما مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالوجه وايه رضا محمد 13 عاما، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ، وجميعهم مقيمين قرية ابوقراميط مركز السنبلاوين.

جرى نقل المصابين الى مستشفى السنبلاوين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.