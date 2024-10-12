«سي إن إن»: إعصار ميلتون يدمر فلوريدا.. موجة من الدمار والفيضانات

ضرب إعصار ميلتون ولاية فلوريدا ليلة الأربعاء الماضي، مخلفًا دمارًا واسعًا، بالولاية الأمريكية مصحوبًا بعاصفة مدمرة ورياح عاتية، وتسبب في فيضانات هائلة، بحسب المركز الأمريكي للأعاصير.

وصل الإعصار إلى اليابسة بالقرب من سيستا كي، فلوريدا، كإعصار من الفئة ٣ مع رياح مستمرة تبلغ سرعتها ١٢٠ ميلًا في الساعة (١٩٣ كيلومترًا في الساعة). رغم تضعفه إلى الفئة ١ أثناء تقدمه داخل اليابسة، إلا أنه يبقى عاصفة خطيرة.

وتم الإبلاغ عن حالات وفاة متعددة في مقاطعة سانت لوسي، فلوريدا، بعد أن اجتاح الإعصار مجتمعا متنقلا للمسنين، حسبما أفاد عمدة المقاطعة لشبكة CNN.

وحذر المركز الأمريكي من أمواج مد وجزر يتوقع أن تغمر ساحل الخليج في غرب فلوريدا، معبرًا عن مخاوفه من حدوث دمار هائل واحتمال سقوط قتلى.

كما حذر الرئيس جو بايدن سكان المناطق المهدّدة في فلوريدا بالإعصار من أنهم قد يواجهون "أسوأ عاصفة" تضرب ولايتهم "منذ قرن".

بينما رفض الكشف عن عدد الضحايا بدقة، أكد مفوض شرطة المقاطعة، كيث بيرسون، أن "أكثر من شخص فقد حياته"، وأن الأعاصير "دمرت بالكامل" مئات المنازل في المقاطعة.

والتقط العلماء صورًا مذهلة للإعصار من الفضاء خلال تحركه نحو فلوريدا، نشر رائد الفضاء ناسا ماثيو دومينيك مقطع فيديو من على متن المركبة الفضائية Dragon Endeavour، يوضح الحجم الهائل للإعصار.

وتبين الصور الأولى للدمار أن إعصار ميلتون قد تسبب بفيضانات واسعة النطاق، وحطام متطاير، وأضرار جسيمة للمنازل في جميع أنحاء المنطقة. في مدينة سان بطرسبرغ، مزقت الرياح سقف ملعب MLB تروبيكانا فيلد، كما انهارت رافعة برجية في أحد المباني.

وفي مدينة تامبا، غمرت الفيضانات المفاجئة التي تهدد الحياة الطرق، بينما أضاءت انفجارات محولات الكهرباء السماء.

سقطت أكثر من ١٦ بوصة (٤٠.٦ سم) من الأمطار على مدينة سان بطرسبرغ خلال ثلاث ساعات فقط، أكثر من ثلاثة أشهر من متوسط هطول الأمطار في المدينة، حيث ركز إعصار ميلتون أشد أمطاره على منطقة خليج تامبا مساء الأربعاء.

ويتوقع أن يحتفظ إعصار ميلتون بقوته وتصنيفه كإعصار أثناء تقدمه خلال وسط فلوريدا، مدن مثل ليكلاند وكيسيمي وأورلاندو وكيب كانافيرال كلها في المسار المتوقع للعاصفة.

وتعمل فرق الطوارئ الآن على تقييم الأضرار ومساعدة المتضررين، وهناك مخاوف من أن يتزايد عدد الضحايا مع تواصل عمليات البحث والإنقاذ.

كما توجه طاقم من راصدي الأعاصير نحو مركز إعصار ميلتون، متحدين الرياح التي تبلغ سرعتها ١٦٠ ميلًا في الساعة (٢٧٠ كيلومترًا/ ساعة) لجمع البيانات لصالح المركز الأمريكي للأعاصير.

وكان عضو الكونجرس عن وسط فلوريدا ماكسويل أليخاندرو فروست من بين أفراد الطاقم على متن طائرة "Miss Piggy" التي توجهت إلى مركز الإعصار، أظهر فيديو تم توثيقه للرحلة التي استغرقت ثماني ساعات اضطرابات جوية "شديدة للغاية".

وحذر المركز الأمريكي من أمواج مد وجزر يُتوقع أن تغمر ساحل الخليج في غرب فلوريدا، معبرًا عن مخاوفه من حدوث دمار هائل واحتمال سقوط قتلى.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار ميلتون المناطق الداخلية في طريقه إلى المحيط الأطلسي.

يذكر أن إعصار ميلتون وصل بعد أسبوعين فقط من الإعصار المدمر هيلين الذي ضرب فلوريدا وولايات أخرى في جنوب شرق الولايات المتحدة، وخلف دمارًا جسيمًا وخسائر بشرية.

