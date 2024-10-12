بالصور.. أهالي الأقصر يتابعون مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

شهدت مقاهي وكافيهات محافظة الأقصر، أمس الجمعة، إقبالًا من الأهالي لمشاهدة مباراة مباراة المنتخب الوطنى وموريتانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب، حيث سيطرت حالة من الهدوء بالتزامن مع خروج المباراة بالتعادل السلبي في شوطها الأول.

ورصدت "البوابة نيوز"، الإقبال قبل وأثناء بدء المباراة في عدد من الكافيهات، حيث جهزت المقاهي والكافيهات شاشات عرض داخل وخارج المقاهي لكي يتمكن أهالي الأقصر من مشاهدة المباراة.

ويواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن، اليوم الجمعة، المنتخب الموريتاني على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2025ز

واستقبل منتخب مصر في السابعة مساء اليوم الجمعة، منتخب موريتانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، بينما يخرج لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

واستقر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر على التشكيل المتوقع أن يبدأ به مباراة الفراعنة أمام موريتانيا غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به منتخب مصر مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأحمد عيد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي في الدفاع، ومروان عطية وأحمد مصطفى زيزو ومحمود تريزيجيه في الوسط، ومحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش في الهجوم.

المنتخب الوطني يتصدر مجموعته الإفريقية

ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.

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