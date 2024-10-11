الأهلي يهزم حرس الحدود وديًا استعداداً للسوبر المصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا ودياً على نظيره حرس الحدود، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن استعدادًات الفريق للمشاركة في السوبر المصري.

سجل ثلاثية الأهلي كلا من، سمير محمد ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

تشكيل الأهلي

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من : حمزة علاء - كريم الدبيس - أشرف داري - يوسف أيمن- خالد عبد الفتاح - كريم نيدفيد - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي- طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم كهربا.

موعد سفر الأهلي إلى الأمارات

ووضع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر برنامج إعداد لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنيا، قبل السفر إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر ‏الجاري، للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

الأهلي يواجه سيراميكا في نصف نهائي السوبر

يلتقي الأهلي بنظيره سيراميكا كليوباترا يوم الأحد الموافق 20 من أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.

ويطمح سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز على المارد الأحمر في هذه المباراة، والوصول للنهائي بالبطولة، بل يسعى أيضاً لحصد لقب هذه البطولة بعد خسارة لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي وخروجه من المربع الذهبي.

كما يأمل النادي الأهلي لحصد لقب بطولة السوبر المصري، و لمصالحة و إرضاء جماهيره و تعويضاً لخسارة السوبر الإفريقي الذي تلقاها من الزمالك والعودة لمواصلة الانتصارات مرة أخرى.