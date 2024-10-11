خبير عسكري: لبنان تعيش خطرا وجوديا

أكد العميد مارسيل بالوكجي الخبير العسكري والاستراتيجي، أن ما يحدث في لبنان من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو خطر وجودي للدولة اللبنانية وللمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو تشكل انتهاك صارخ للقانون الدول الإنساني والقرار الأممي 1701.

وأضاف بالوكجي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما حدث اليوم، وما حدث أيضًا خلال اليومين الماضيين من اعتداء إسرائيلي على مراكز وبعض نقاط القوات الدولية "اليونيفيل" هو ليس في ذا التوقيت فقط، بل عند بدء الأزمة بالجنوب اللبناني، مشيرًا إلى أن العدو الإسرائيلي يدعي بأن حزب الله وقوات اليونيفل لا تحترم 1701.

وأشار أن متحدث الاحتلال دانيال هاغاري، أنه سيكون هناك منطقة عازلة حدودة 5 إلى 6 كيلومتر وطلبت إسرائيل من الأمم المتحدة مغادرة قوات اليونيفيل الجنوب اللبناني.