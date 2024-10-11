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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جالانت يجرى اتصالا بوزير الدفاع الأمريكي بعد انتهاء جلسة الكابينت

وزيري الدفاع الإسرائيلي
وزيري الدفاع الإسرائيلي والأمريكي
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نقلت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، عن إعلام إسرائيلي، أن وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، أجرى اتصالا بوزير الدفاع الأمريكي الليلة الماضية بعد انتهاء اجتماع الكابينت الأمني والسياسي حول آخر مستجدات الوضع بإيران.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قد توعد، منذ أيام، بشن ضربة قاتلة ومفاجئة على إيران، ردا على إطلاق طهران صواريخ باليستية في الأول من أكتوبر الجاري على أهداف إسرائيلية.

وقال جالانت خلال زيارة لشعبة الاستخبارات: "الهجوم الإيراني كان عدوانيا لكنه غير دقيق، من ناحية أخرى هجومنا سيكون فتاكا ودقيقا وفوق كل شيء مفاجئا، لن يفهموا ماذا حدث وكيف".

وأضاف: "لقد رأيتم الهجمات التي هاجمنا الإيرانيون منذ فترة قصيرة، كانت هذه الهجمات عدوانية، لكن هذه الهجمات فشلت لأنها لم تكن هجمات دقيقة، ولم يصب سلاح الجو بأذى، ولم تتضرر طائرة واحدة، ولم يصب جندي واحد، ولم يصب مدني واحد بأذى".

 

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