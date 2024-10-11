«إكسترا نيوز»: إقبال كبير من المواطنين بحي المقطم على مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم

قال إبراهيم عزت، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن منافذ بيع مبادرة «حياة كريمة»، تتواجد بحي المقطم، الذي شهد إقبال كبير من قبل المواطنين، إذ أن هذه المبادرة تضم منتجات بجودة عالية وبأسعار أقل من السوق، لافتا إلى أنه يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المنتجات واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، تخفيفا عن كاهل المواطنين خلال هذه الفترة.

وأضاف مايكل سويرس، مسؤول متابعة مؤسسة حياة كريمة، في استضافته خلال مراسلة للقناة، أن مبادرة «حياة كريمة» لتقديم اللحوم والدواجن مخفضة منتشرة في جميع محافظات مصر، بجميع الأحياء، لافتا إلى أنها بالمرة الثالثة تقدم بحى المقطم خلال الأسبوعين منذ بدأ انطلاق المبادرة.

وأوضح، أن المبادرة تستهدف المناطق الأكثر احتياجا داخل الحي، مؤكدا أن اللحوم التي توجد بالمبادرة هى تأتي من مزارع مؤسسة حياة كريمة، التي تخضع إلى رقابة بيطرية وطبية، مشيرا إلى أن اللحوم والدواجن والمنتجات التي تقدم خلال المبادرة تلقت العديد من التعليقات الإيجابية من كل الناس الذي تقوم بشرائها.