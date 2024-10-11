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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"أكسيوس": إدارة بايدن توافق على أن تشن إسرائيل هجوما كبيرا ضد إيران

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو
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نقل  موقع "أكسيوس" الأمريكي عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قولهم إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقتربان من الاتفاق على خطة الرد الإسرائيلي على إيران.

وأشار الموقع إلي أن إدارة بايدن تقبل أن تشن إسرائيل قريبا هجوما كبيرا على إيران، لكنها تخشى أن تؤدي الضربات على أهداف معينة إلى تصعيد الحرب الإقليمية بشكل كبير.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، إن الخطط الحالية لا تزال أكثر عدوانية قليلا مما يرغب فيه البيت الأبيض، مضيفا إن الفجوات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن طبيعة ونطاق الهجوم ضاقت.

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