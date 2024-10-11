التعادل السلبي يسيطر علي 15 دقيقة من مباراة الفراعنة وموريتانيا

سيطر التعادل السلبي علي اول 15 دقيقة من مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب موريتانيا في المباراة التي تجمع بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

دخل الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

حط الدفاع: أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة

خط الوسط: محمد حمدي ، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، عمر مرموش

البدلاء :

محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفي محمد