شهداء وجرحى فلسطينيون في غارات للاحتلال على شمال ووسط قطاع غزة

استشهد 10 فلسطينيين، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، لم يتم إحصاؤهم بعد، اليوم /الجمعة/، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، على شمال ووسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 34 شهيدا، منهم 15 في مخيم جباليا، وفقا للمصادر الطبية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بانتشال جثامين 4 شهداء من عائلة نبهان من منطقة "بئر نعجة" غرب مخيم جباليا شمال القطاع، عقب ارتقائهم في غارة للاحتلال، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا.

كما استشهدت فلسطينية وأصيب أربعة آخرون، في استهداف الاحتلال مدرسة حفصة التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة-تل الزعتر في جباليا.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة للاحتلال على منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد طفلان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف شقة في بناية سكنية لعائلة البيومي، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42.126 فلسطينيا، وإصابة 98.117 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.