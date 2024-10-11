العاهل الأردني: لا سلام في المنطقة دون إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني المجتمع الدولي لتنسيق استجابة فورية فاعلة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة جاء ذلك لدى مشاركته في أعمال قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9" بمدينة بافوس القبرصية اليوم /الجمعة/.

وبين العاهل الأردني - في جلسة ركزت على الوضع بالشرق الأوسط، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني - أن مضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية وضمان وصولها لكل مناطق القطاع أمر أساسي لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء. وجدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان وتكثيف جهود التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة مؤكدا أن الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية.

وحذر من التبعات الخطيرة لتوسع دوائر العنف والنزوح واستمرار الأعمال العدائية بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. وأعاد الملك عبد الله الثاني التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وعقدت قمة "ميد 9" بمشاركة قادة دول جنوب أوروبا وقادة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وتضم قبرص وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا وكرواتيا.

وخلال حديث الملك عبدالله الثاني في غداء عمل لقادة الوفود المشاركة، طبقا لبيان الديوان الملكي، أشار إلى أهمية الشراكة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، مثمنا الدعم الأوروبي للمشاريع التنموية في المملكة ولخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

ولفت إلى أن الأردن يضطلع بواجبه الإنساني تجاه اللاجئين السوريين على أراضيه; ما يستدعي تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بدعم اللاجئين والدول المستضيفة لهم.