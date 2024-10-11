شهيدان و3 جرحى من عناصر الجيش اللبناني في استهداف إسرائيلي لمركزه في كفرا جنوب البلاد

أعلن الجيش اللبناني، استشهاد اثنين من عناصره، وجرح 3 آخرين جراء استهداف جيش احتلال الإسرائيلي لمركز تابع له في بلدة كفرا جنوب البلاد.

وذكر الجيش اللبناني عبر منصة "‘إكس"، إن "العدو الإسرائيلي استهدف مركزا للجيش في بلدة كفرا - الجنوب، ما أدى إلى سقوط شهيدين و3 جرحى".

من جانبه، أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي - وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مركزا للجيش اللبناني في بلدة كفرا الجنوبية.. قائلا "إن هذا الإجرام الإسرائيلي المتمادي في حق لبنان لم يوفر اليوم جنودا بواسل يقومون بواجبهم الوطني في حماية الأرض والدفاع عن الشعب، وهو في رسم المجتمع الدولي الساكت على ارتكابات إسرائيل، فيما المطلوب وقفة ضمير عالمية تضع حدا لهذا العدوان".

وأجرى رئيس الحكومة اتصالا بقائد الجيش العماد جوزاف عون، معزيا بالشهيدين، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.