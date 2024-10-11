الصليب الأحمر: لا يوجد مكان آمن لـ 1.2 مليون نازح فى لبنان

قال شوقي أمين، مستشار الشؤون الإنسانية باللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، أن هناك أكثر من 1.2 مليون نازح لبناني بسبب الحرب الإسرائيلية، كما يوجد 1000 مركز إيواء في لبنان تقدم مختلف الخدمات للنازحين، ولا يوجد مكان آمن.

وأضاف أمين، خلال مداخلة على فضائية القاهرة الإخبارية، نحن نعمل على تأمين الحاجات الأساسية للنازحين جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وبرغم ذلك الحاجات الإنسانية للنازحين في لبنان كبيرة جدا ونحتاج لتعاون الشركاء كافة

وأكد ضرورة تجنيب المدنيين العنف وحمايتهم لافتا الى أن هناك احتمالية كبيرة بزيادة النزوح في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل،

وطالب أمين بضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني لتخفيف معاناة المدنيين.