تظاهرات لدعم فلسطين في ميلانو بمشاركة السويدية "جريتا ثونبرج"

شهدت مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الجمعة، تظاهرات; دعما للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشاركت الناشطة السويدية جريتا ثونبرج في التظاهرات، مرتدية الكوفية الفلسطينية مع الآلاف من المناصرين للقضية الفلسطينية، منددين بالحرب الإسرائيلية على غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وكان قد اعلن - خلال عام 2019 - أن "ثونبرج" أهم امرأة في العام، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وهي ناشطة في مجال المناخ، ونجحت - خلال مسيرتها - في نزول الملايين في شوارع مدن وعواصم حول العالم، من أجل التصدي لتغير المناخ.