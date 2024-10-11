جود لو يواجه عصابات سرقة البنوك في تريلر "The Order"

عقب عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، طرحت شركة "Vertical" الإعلان الرسمي الأول لفيلم الدراما والجريمة “The Order” للنجم جود لو، والمقرر طرحه في صالات السينما 6 ديسمبر المقبل.

تدور أحداث الفيلم في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ في ثمانينيات القرن العشرين، ويلعب (لو) دور وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي تيري هوسك، الذي أصبح مقتنعًا بأن سلسلة من عمليات السطو الجريئة والعنيفة على البنوك في وضح النهار وسرقة السيارات المدرعة هي عمل عصابة من المتعصبين البيض، بقيادة بوب ماثيوز (نيكولاس هولت)، والتي تخطط لاستخدام الأموال لتمويل هجمات إرهابية محلية واسعة النطاق ضد حكومة الولايات المتحدة.

عقب عرضه الأول في فينيسيا، حصل صناع الفيلم على تصفيق ممتد وصل لتسع دقائق. وخلال المؤتمر الصحفي للفيلم، قال نيكولاس هولت، إنه لم يتحدث مع لو ولم يتفاعلا مع بعضهما البعض خلال الأسابيع الأربعة الأولى من التصوير في محاولة لبناء مسافة بينهما من أجل الأدوار. كما كلف مخرج الفيلم الممثل جود لو بتتبع هولت لمدة يوم دون علم زميله الممثل.