وزير الشباب يهنئ فتيات مصر وسفيرات برنامج ريحانة باليوم العالمي للفتاة

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فتايات مصر و سفيرات برنامج ريحانة تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للفتاة.



وأكد وزير الرياضة، على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية الفتاة المصرية، وتقديم العديد من البرامج والأنشطة للفتيات لبناء قدراتهن ودعمهن وتطوير مهاراتهن ليكن قادات المستقبل وأمهات الغد.



وأشار إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمرأة في شتي المجالات، والعمل على أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتمكين المرأة والفتيات، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي تتضمن تعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلًا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، ويأتي هذا في ظل قيادة سياسية تضع المرأة المصرية على رأس أولوياتها.



يذكر أن البرنامج القيادي لتمكين الفتيات ريحانة يقدم أنشطته بكافة فتيات مصر بمختلف المحافظات للمرحلة العمرية من ١٣ إلى ١٨ سنة من خلال وحدات ريحانة بالمحافظات، ويشمل البرنامج إعداد القيادات النسائية ولمشاركة المجتمعية للفتاة ودورها في المجتمع وتعريفها بحقوقها وواجباتها، وإطارها القانوني والأمن القومي ومواجهة الشائعات، بالإضافة إلى أساسيات الصحة العامة للفتاة والاتيكيت.



