جمال رائف: حياة كريمة تلعب دورا كبيرا في تحسين جودة المعيشة بالريف

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إن مؤسسة حياة كريمة أطلقت عددا كبيرا من المبادرات النوعية شديدة الأهمية، على صعيد توفير السلع للمواطنين، لافتا إلى أن حياة كريمة لها دور مهم للغاية في تحسين جودة الحياة في الريف المصري.

وأضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة حياة كريمة تريد تلبية حاجة وطلب المواطن المصري في الوقت الراهن، غير أنها تعمل بطريقة غير مباشرة في عملية توازن الأسعار المنتجات الاستهلاكية في السوق، لافتا إلى أن حينما يكون هناك بديل للحوم والدواجن بهذه الأسعار التي تناسب المواطن، فهذا يجبر التاجر على خفض أسعاره، حيث إنها لها مردودا إيجابي على الأسعار في الأسواق بشكل عام، بجانب توفير المنتج بسعر أقل ومناسب للمواطن.

وأوضح، أننا اعتدانا على أن نرى حياة كريمة دائما تطلق مبادرتها في الأوقات المناسبة التي تلبي احتياجات المواطن، لافتا إلى أن حياة كريمة تعمل على بعض الأهداف قصيرة المدى بجانب أهدافها الطويلة المدى، مما يؤكد أن المبادرة الآن أصبحت تعمل بشكل مؤسسي وشمولي من حيث النطاق الجغرافي الذي يشمل كافة أرجاء الدولة المصرية، أو على صعيد ما تقدمه من خدمات.