استشهاد جنديين لبنانيين في غارة إسرائيلية جنوب البلاد

قال الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إن جنديين لبنانيين استشهدا وأصيب ثلاثة آخرون في غارة إسرائيلية على موقع للجيش في جنوب لبنان، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأوضح مصدر أمني، في تصريحات نشرتها "رويترز"، إن الحادث رفع عدد الجنود اللبنانيين الذين استشهدوا أثناء الخدمة إلى خمسة بالإضافة إلى 16 استشهدوا خارج الخدمة.

وأدان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عمليات القتل، وقال في بيان: "الجنود الشجعان الذين يؤدون واجبهم الوطني في حماية الأرض والدفاع عن الشعب لم يسلموا من هذه الجريمة الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان."