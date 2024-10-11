يبرز تفاعل الفن المعاصر مع السرديات التاريخية لمنطقة وسط البلد.. تفاصيل النسخة الرابعة من "حي القاهرة الدولي للفنون"

انطلقت، مساء أمس الخميس، فعاليات النسخة الرابعة لـ "حي القاهرة الدولي للفنون (CIAD)"، بمشاركة عدد من الفنانين من مصر والسعودية وأمريكا، بلجيكا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا؛ والذين يقدم كل منهم منظورًا فريدًا، من خلال أعمال تتنوع بين الفيديو، المنحوتات، اللوحات، والعروض الحية؛ والتي تُظهر تفاعل الفن المعاصر مع السرديات التاريخية والثقافية لمنطقة وسط البلد.

تمتد فعاليات المعرض في الفترة من 10 إلى 30 أكتوبر الجاري في ثلاثة مواقع رئيسية هي "سينما راديو"، و"المصنع"، و"آكسس آرت سبيس". مع اختيار رمز من التاريخ المصري القديم كتيمته، وجاءت تيمة هذه الدورة "الجعران" المصري القديم.

يتعاون القائمون على المعرض مع مفوّضية شؤون اللاجئين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لاستخدام الفن كمنصة لمعالجة القضايا الإنسانية الحرجة. لذا، استطاع أن يجتذب أعداداً كبيرة من الفنّانين والجماهير لتنوّع أعماله التي تعبّر عن مختلف الاتجاهات الفنّية.حيث قدمت 19 فنانة سودانية ممن يقمن في القاهرة أعمالاً تروي معاناتهن من الحرب، عبر لوحات تشكيلية ورسم على حقائب مدرسية حملنها معهن عند النزوح، وقد رسمت بعضهن الدماء والقنابل فوق الحقائب.

خلال الافتتاح، الذي شارك فيه كل من إيما ماروود الملحقة الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، أكتسوهي كاتاهاشي أخصائي برنامج الثقافة للمكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، ماجدولينا كروز مسؤول التواصل الفني والثقافي بالسفارة الإسبانية، كاثي كوستن مسؤول التواصل الفني والثقافي في المركز الثقافي البريطاني؛ وكذلك الفنانين حسن رجب، ومحمد بنوي من مصر، والإسباني نيكولاس دي لاروش، والمنتجة شاهيناز العقاد، والفنان تامر نبيل، والمخرج نبيل عزت وعدد من الفنانين المصريين والأجانب. قدم الفنان الأمريكي- المصري، حسن رجب فيديو تم إنتاجه بالذكاء الاصطناعي، كما عرض الفنان السعودي خالد زاهد فيديو قصير.

على هامش الفعاليات، يقدم معرض "سجلات القاهرة" استكشافًا بديعا لمساحات المدينة المتنوعة، من المقاهي القديمة المليئة بالذكريات إلى المنازل المهجورة والمباني الأيقونية التي شهدت تاريخ المدينة الغني. حيث يستكشف الدور الهام للفنانين في توثيق المشهد الفني المتطور في القاهرة، ويحتفي بالعلاقة الديناميكية بين الفنانين وبيئاتهم من خلال سرد كل فنان لقصة من خلال عمله الفني تتفاعل مع الموقع الذي تعرض فيه.

ووفق المنظمين، يأتي اختيار منطقة وسط القاهرة لاستضافة فعاليات النسخة الرابعة لطبيعتها المعمارية المميزة والتي تعود إلى القرن التاسع عشر، وتعد شهادة على إبداع المهندسين المعماريين العالميين الذين تركوا بصمتهم على المنطقة حينما قرر الخديوي إسماعيل تطوير العاصمة المصرية.

نادين عبد الغفار: الفن مرآة المجتمع والمعرض فرصة لعرض أعمال تعبر عن قلب المدينة

خلال الافتتاح، أوضحت القائمة على النسخة الرابعة من المعرض، نادين عبد الغفار، أن معرض "حي القاهرة الدولي للفنون"، يعد معرضًا موازياً للنسخة الرابعة من معرض "الأبد هو الآن" المقرر إقامته في منطقة أهرامات الجيزة في الفترة من 24 أكتوبر إلى 16 نوفمبر المقبل "حيث يتيح للفنانين المعاصرين -المحليين والدوليين- تصور إرث هذه المنطقة التاريخية من خلال أعمالهم المعبرة عن قلب المدينة النابض بالحياة"، حسب تعبيرها.

وقالت: "لا يوجد شك في أن الفن هو مرآة المجتمع، ومنطقة وسط القاهرة بما تمثله من ماضٍ عريق وحاضر نابض بالحياة تعتبر مكانا مثاليا لعرض حكايات المجتمع وفنونه".

وأضافت عبد الغفار للمرة الأولى، كجزء من فعاليات "حي القاهرة الدولي للفنون"، تنطلق مبادرة "دائرة المصممين" وهي مبادرة رائدة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الفنانين والمصممين والمهندسين المعماريين، وتشجع التبادل بين التخصصات المختلفة، ما يسمح للمبدعين من مختلف المجالات بالاجتماع معًا لإطلاق العنان لإمكاناتهم، وإنشاء مساحات منسقة وجذابة بصريًا.

وتابعت: "من خلال "دائرة المصممين"، سيتخطى المشاركون حدود التصميم المعتادة، ويلهمون بعضهم الأفكار الإبداعية والتعرض إلى تجارب فنية مختلفة".

أكتسوهي كاتاهاشي: من المهم حماية أصوات الفنانين بغض النظر عن جنسياتهم

قالت أكتسوهي كاتاهاشي أخصائي برنامج الثقافة للمكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، إن منظمة اليونسكو ترعى هذه الفعاليات على مدار عدة سنوات. ويسرها أن ترى التطور الكبير لهذا الحدث المهم وكذلك تأثيره الإيجابي على المشهد الثقافي والفني.

وأضافت أن اتفاقية عام 2005 كانت من أبرز الاتفاقيات التي ترتكز على تعزيز التنوع الثقافي، وتسلط الضوء على قوة تأثير الثقافة، خاصة في ظل الأزمات والصراعات، وهو أمر مهم للغاية.

وتابعت من المهم أيضًا حماية أصوات الفنانين، بغض النظر عن جنسياتهم.

وقالت الفنانة سيلفا نجادا أحد المشاركين في دائرة المصممين، أنهم يعرضون لأول مرة في دائرة المصممين وهو ما أسعدها لأنهم لأول مرة كشركة تصميم أزياء يعرضون خارج الفيلا الخاصة بهم، وأكدت أن كل المجموعة المعروضة منسوجة بشكل يدوي؛ وهم يهدفون إلى الحفاظ على هذه الحرفة التراثية من الاندثار.

وقال الفنان محمد بنوي إن "حي القاهرة الدولي للفنون" يتطور كل عام، وهي مبادرة هامة تبرز أعمال الفنانين المعاصرين وأفكارهم ورؤيتهم لواقعهم

واكد أن عرضها في منطقة وسط البلد التاريخية تكسبها ثقلا فنيا وتعطي لها بعدا جديدا ومختلفا.

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