بهدف +90.. الأهلى يهزم وادى دجلة في دورى الكرة النسائية "صور"

حقق فريق كرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي فوزا مهما على نظيره وادي دجلة بهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز لكرة القدم النسائية.

سجلت هدف فريق سيدات الأهلي الوحيد اللاعية حبيبة عصام فى الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع، لتقتنص الفريق ثلاث نقاط غالية بعد مباراة قوية مع وادى دجلة.

وكان فريق سيدات كرة القدم بالأهلي حقق الفوز في افتتاح الدوري على حساب الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1 في مباراة القمة التي أقيمت على ملعب نادي الزمالك.



وأعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي التشكيل الذي خاض به مباراة وادي دجلة بملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش وحبيبة عمر ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن وتشارتي روبن.

وتجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونور إدريس وسارة كرد وأمل ناصر ونادين غازي وجنى محمود وكاميليا الديب ومريم عفيفي وندى خالد.