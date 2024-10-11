ردًا على تهديدات حزب الله.. الاحتلال يبرر إصابة 2 من «يونيفيل»

الجمعة 11/أكتوبر/2024 - 06:42 م

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن إصابة اثنين من أفراد قوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان التابعة للأمم المتحدة يونيفيل، جاء رداً على تهديدات حزب الله، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال جيش الاحتلال، إننا أصدرنا تعليمات لقوات «يونيفيل»، بدخول الملاجئ قبل ساعات من الحادث.

وكانت «يونيفيل»، أعلنت صباح أمس الخميس، إصابة جنديين من قواتها بعد أن أطلقت دبابة تابعة لجيش الاحتلال النار من باتجاه برج مراقبة في مقرها في «الناقورة».

وتراقب البعثة الأممية المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان منذ عقود، ويبلغ قوامها أكثر من 10 آلاف فرد أممي من أكثر من 50 دولة.