أونانا يفوز بجائزة تصدي الشهر في الدوري الإنجليزي.. فيديو

فاز الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل تصدي لحارس مرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر سبتمبر الماضي.

جاء تتويج أونانا بجائزة تصدي الشهر في الدوري الإنجليزي، بعد تألقه في مباراة مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس، حيث تصدى لعدة فرص خطيرة، أبرزها تصديه المزدوج أمام إيدي نكيتياه وإسماعيلا سار داخل منطقة الـ6 ياردات.

تمكن أونانا من التفوق على حراس مرمى آخرين، مثل: الإسباني دافيد رايا حارس أرسنال الذي فاز بالجائزة في شهر أغسطس الماضي.

أسهم تألق أونانا في خروج مانشستر يونايتد بنتيجة التعادل السلبي أمام كريستال بالاس في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، حيث تصدى لأربع فرص خطيرة وثلاث تصديات من داخل منطقة الجزاء.

بهذا التتويج، يكون أونانا نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة في أربع مباريات هذا الموسم، بالرغم من تراجع مستوى اليونايتد ومركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

يعتبر هذا التتويج هو الثاني للحارس أندريه أونانا هذا العام، حيث سبق له الفوز بجائزة أفضل تصدي في شهر أبريل 2024، عندما تصدى لكرة لايل فوستر لاعب بيرنلي في الموسم الماضي.

تصدي أونانا