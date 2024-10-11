إزالة 17 حالة تعد وبناء مخالف في محافظة الإسماعيلية

نفذت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الإسماعيلية، 17 حالة إزالة فورية لتعديات بالبناء المخالف، على مساحة فدان و١١٨٧ متر تقريبًا،

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء، والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعد.

فكانت الحالة الأولى عبارة عن فك شدة خشبية لسقف دور ثالث علوي، بناء بدون ترخيص، على مساحة ٢٥٠ متر تقريبًا، بمنطقة التعاون بقرية الضبعية.

والحالة الثانية فكانت عبارة عن، إزالة فورية لسور من الطوب الأبيض (بناء مخالف) على أرض زراعية، على مساحة ٩٥ متر طولي ارتفاع ١.٥٠ متر، بعزبة أبوعرفية.

وتمت الإزالة الأولى والثانية بحضور نائب رئيس المركز والمدينة، مدير الإدارة الهندسية، مسئول الإشغالات، ورئيس القرية.

والحالة الثالثة، عبارة عن تنفيذ إزالة فورية، لسور وغرفتين غير مكتملين، (بناء مخالف) على أرض زراعية، على مساحة فدان، بقرية عين غصين.

ونفذت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، إزالة فورية لحالتي بناء بدون ترخيص بمنطقة عرايشية مصر.

وكانت الحالة الأولى، عبارة عن فك شدة خشبية لصبة خرسانية لأعمدة دور عاشر علوي بعد المسحور، بشارع شحتة السكة الحديد سابقًا.

والحالة الثانية، عبارة عن فك شدة خشبية لصبة خرسانية، لأعمدة الدور التاسع علوي بعد المسحور بشارع الدقهلية وشحتة بمنطقة عرايشية مصر.

وتابعت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، تنفيذ إزالة فورية، لسورين بناء مخالف، كما تم إيقاف محاولة بناء بدون ترخيص.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق، بتنفيذ إزالة فورية، لبناء بدون ترخيص، لسور مبني من الطوب الأبيض، على مساحة ٣٠٠ متر، بالشارع الأوسط بقرية جلبانة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بتنفيذ ست حالات إزالة فورية لتعد بالبناء.

الحالة الأولى عبارة عن، إزالة فورية لمحاولة بناء من الطوب الأبيض، (بناء مخالف) على أرض زراعية، على مساحة ٨٠ متر تقريبًا، بعزبة الزقازيق بقرية الرياح.

وكانت الحالة الثانية والثالثة، عبارة عن إزالة فورية لأسوار بطول ٢٥ متر تقريبًا، بجوار مدرسة الخضري، وبطول ٣٥ متر، بمنطقة أبوعايش بقرية النصر.

والحالة الرابعة فكانت عبارة عن، إزالة فورية لبناء مخالف، على مساحة ٣٠ متر طولي.

والحالة الخامسة، فكانت عبارة عن، إزالة فورية لغرفة، على مساحة ٤٠ متر بمنطقة الفرس بقرية النصر.

وكانت الحالة السادسة، بالوحده المحلية لقرية أبوطفيلة، برفع تشوينات من الطوب الأبيض مجهزة للبناء.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد، عبارة عن منزل على مساحة ١٠٠ متر، وسور بالطوب الأبيض بطول ١٢ متر (بناء مخالف) على أرض زراعية، بقرية السبع آبار الغربية وقرية أبوصوير البلد.

وفى السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد.

فكانت الحالة الأولى، عبارة عن إزالة فورية لشدة خشبية على سمل قديم لإقامة أعمدة خرسانية، على مساحة ١٠٠ متر، بقرية المحسمة القديمة.

أما الحالة الثانية كانت عبارة عن، فك شدة خشبية لمحاولة تعد بصب أعمدة خرسانية، (بناء مخالف) أرض زراعية، بعزبة أبوعطوة، على مساحة 120 متر، بقرية 30 يونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.