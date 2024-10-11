القاهرة الإخبارية ترصد تفاصيل غارات الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية

قال رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من بيروت، عن تفاصيل الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي أمس بالضاحية الجنوبي للعاصمة بيروت ودمرت 8 مباني، أن المنطقة التي تم استهدافها من قبل طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بكمية كبيرة من المتفجرات في بيروت وصفت هذه الغارة بأنها الأعنف على بيروت بخلاف الغارات الأربع الأخرى التي استهدفت مناطق مختلفة في بيروت، مشيرًا إلى أن هذا الاستهداف هو الخامس لقلب العاصمة بيروت.

وأضاف المطعني، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم، أن الاستهدافات السابقة والغارات الخمس على العاصمة بيروت لم يكن هناك أي سابق إنذار لها وفوجئ المواطنون أيضا في المناطق المحيطة وفي لبنان بشكل عام وفي العاصمة بيروت بهذه الغارات الكثيفة التي لم تأت دون أي إنذار كما يحدث في الضاحية الجنوبية وتكون هناك إنذارات التي تأتي لإخلاء بعض المباني التي سوف يتم استهدافها وكذلك يكون هناك خريطة منشورة

واشار الى ان هذا المبنى تم تحديده من قبل المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف المنطقة وهذا المبنى.