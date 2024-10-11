إعلام إسرائيلي: إطلاق 80 صاروخاً من جنوب لبنان

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق 80 صاروخاً في الرشقة الأخيرة من الجنوب اللبناني نحو عكا والجليل الغربي شمال إسرائيل.

وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني، استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية في تل شعر مقابل رميش بجنوب لبنان، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وأضاف حزب الله:" استهدفنا تجمعات لقوات الاحتلال في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة".

وتابع:" قصف تل أبيب ما هو إلا البداية ونقول إن إسرائيل لم تر إلا القليل منا".