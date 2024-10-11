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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام إسرائيلي: إطلاق 80 صاروخاً من جنوب لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق 80 صاروخاً في الرشقة الأخيرة من الجنوب اللبناني نحو عكا والجليل الغربي شمال إسرائيل.

وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني، استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية في تل شعر مقابل رميش بجنوب لبنان، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وأضاف حزب الله:" استهدفنا تجمعات لقوات الاحتلال في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة".

وتابع:" قصف تل أبيب ما هو إلا البداية ونقول إن إسرائيل لم تر إلا القليل منا".

 

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