أستاذ علوم سياسية : على الأمم المتحدة دعم النازحين في لبنان

قال طارق عبود، أستاذ العلوم السياسية، إن ما يحدث عادة اسرائيلية تاريخية تتمثل في استهداف المدنيين وتدعي بعدها أن المقصود شخصيات أو أهداف بعينها، فبالأمس إسرائيل قتلت أكثر من 14 مواطن لبناني وجرحت أكثر من 45 ، وزعمت بعدها، أن المستهدف كان أحد قيادات المقاومة.

وأضاف "عبود"، خلال مداخلة لبرنامج "منتصف النهار"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه على الأمم المتحدة دعم النازحين في لبنان، مشيرا الى ان دولة لبنان الآن أصبحت بحاجة إلى الدعم الدولي من أجل إيقاف التداعيات والتصعيد، حتى لا يكون مصير الجنوب اللبناني كمصير قطاع غزة، في كل شيء.

وأكد أن هناك مليوني نازح سوري في لبنان تقدم لهم الأمم المتحدة الإعانات والسكن وكل ما يحتاجون ومع الغارات، أصبحوا يعانون بجانب الشعب اللبناني، بسبب عملية النزوح الكبيرة.