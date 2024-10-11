«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال استهدف مركبة تقل شبانا فلسطينيين بطولكرم

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن مناطق الشمال في الضفة الغربية مثل مدينة طولكرم وجنين هي الأكثر تعرضا للاقتحام من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، خلال «جولة المراسلين»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مدينة طولكرم شهدت غارة من مسيرة إسرائيلية على مركبة فلسطينية كانت تنقل شبابا فلسطينيين في الساعات الأخيرة، لافتا إلى أن قبل هذه اللحظات كان هناك اقتحام بعشرات الأليات إلى مناطق ومن عدة محاور في مدينة طولكرم، وكان في تجاه مخيم نور شمس، وكان بهدف التجريف للبنية التحتية.

و أوضحت، أن جيش الاحتلال يعمل على دمار البنية التحتية وإلقاء القنابل الضوئية في الأماكن المتعددة، لافتا إلى أن قبل أن ينسحب الاحتلال من الأماكن التي توغل فيها بمخيم نور شمس، ذهب إلى المكان الذي قصفت به الشبان في المركبة، كما انتشل جثماني شهيدين واحتجزهما، وبعد ذلك انسحب من المكان، لافتًا إلى استشهاد أكثر من 164 طفلا مختلف محافظات الضفة الغربية، وأكثر من 180 المحتجزين جثمانهم منذ السابع من أكتوبر.

