افتتاح مسجد عزبة جابر في دمياط

أناب الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، لافتتاح مسجد عزبة جابر بقرية الكاشف الجديد بمركز الزرقا، اليوم الجمعة ، بحضور الدكتور محمود مشعل عضو مجلس النواب، و الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف، وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية .

عقب الافتتاح، أُقيمت مقرأة للأئمة، وشعائر صلاة الجمعة والتى تم استهلالها بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى مدير مديرية الاوقاف خطبة الجمعة حول " السماحة فى البيع والشراء وكافة المعاملات " ، وعقب إنتهاء شعائر الصلاة تم عقد مقرأة للجمهور.

تأتى تلك الجهود فى إطار خطة وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور أسامة الأزهرى لعمارة بيوت الله بكافة المناطق، لإقامة الشعائر الدينية والأنشطة الدعوية ونشر تعاليم الدين .