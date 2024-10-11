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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تأهل 13 مصريًا لربع نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

بطولة مصر الدولية
بطولة مصر الدولية
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صعد 13 لاعبًا مصريًا لمنافسات ربع نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها التاسعة والمقامة على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري.

تأهل لدور الثمانية 13 لاعبًا في منافسات زوجي الرجال وزوجي السيدات والزوجي المختلط.

في منافسات زوجي الرجال، صعد كلًا من: "علي أشرف ومحمد مصطفى كامل".

أما منافسات زوجي السيدات، فصعد كلًا من: "عاليا الغندور وجنة الوزيري، هادية الجندي ولوجين وصفي، نور عبد العزيز وريم حسين، جنا عبد القادر وضحى هاني".

كما تأهلت ضحى هاني مع شريكها أدهم حاتم في منافسات الزوجي المختلط.

ومن المقرر، أن تقام غدًا السبت منافسات ربع ونصف النهائي، فيما تقام منافسات النهائي يوم الأحد وتسليم ميداليات البطولة.

يشارك في البطولة 182 لاعب ولاعبة من 27 دولة هى : "موريشيوس - الهند - سويسرا - الجزائر - السعودية - البرتغال - مالطا - إسبانيا - ماليزيا - المغرب - اسكتلاندا - المجر - هولندا - استونيا - الأردن - جزيرة كوك - لوكسمبورج - ليتوانيا - بلغاريا - فرنسا - إيطاليا - ألمانيا - النمسا - الولايات المتحدة الأمريكية - تايلاند - سنغافورة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

كان الدكتور علي حسب الله رئيس اتحاد الريشة الطائرة قد أعلن عن مجموع جوائز البطولة والذي يقدر بحوالي 10 آلاف دولار ستكون موزعة على أبطال المسابقات سواء "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط"، لاسيما أن البطولة تشهد منافسة قوية وشرسة للغاية بين اللاعبين طمعًا في الحصول على النقاط الخاصة بها لاسيما أنها من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي

بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة منافسات زوجي الرجال وزوجي السيدات استاد القاهرة الدولي ضحى هاني