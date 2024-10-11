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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نبيلة عبيد تعلن تفاصيل بطولة أول مسلسل سعودي في مسيرتها الفنية

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
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أعلنت الفنانة نبيلة عبيد عن مشاركتها في بطولة مسلسل سعودى بعنوان "جذوة"، بالشراكة مع عدد من نجوم مصريين وسعوديين.

ونشرت نبيلة عبيد علي صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور لها من المؤتمر الصحفي للمسلسل لتشارك بها جمهورها.

وعلقت على الصور "البداية كانت من الرياض، حيث أقيم أمس المؤتمر الإعلامي للإعلان عن مسلسل جذوة الذي سوف أقوم ببطولته مع عدد من النجوم بين مصر والسعودية".

منشور الفنانة نبيلة عبيد 

وتابعت نبيلة عبيد في منشورها "أول مسلسل سعودي أشارك في بطولته، وسعيدة لكونه من انتاج الكاتب والمنتج السعودي خالد الراجح، مساكم برائحة البخور العربي".

قدمت الفنانة نبيلة عبيد مسيرة فنية حافله بالأعمال بين السينما والدراما، وابتعدت على مدار السنوات الأخيرة عن المشاركة في الأعمال الفنية.

أبرز أعمال الفنانة نبيلة عبيد

قدمت الفنانة نبيلة عبيد عدد من البطولات السينمائية، وهي من الفنانات القلائل التى تصدرت أفيشات السينما كبطولة نسائية وأبرز أعمالها السينمائية فيلم "رابعه العدويه، الراقصة والطبال، الراقصة والسياسي، كشف المستور، شادر السمك، العذراء والشعر الأبيض، الاعتراف الأخير'.

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