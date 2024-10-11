حزب الله : استهداف جنود إسرائيلين برشقة صاروخية في تل شعر

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية في تل شعر مقابل رميش بجنوب لبنان، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وأضاف حزب الله، استهدفنا تجمعات لقوات الاحتلال في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة.

وأكد أن قصف تل أبيب ما هو إلا البداية ونقول إن إسرائيل لم تر إلا القليل منا.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في مستوطنة يعرا برشقة صاروخية.

وأضاف الحزب ، أنه قام بقصف تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في رأس الناقورة برشقة صاروخية، واسقط أفردها بين قتيل وجريح.

