صلاح ومرموش وتريزيجيه يقودون هجوم الفراعنة أمام موريتانيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تشكيل المنتخب في مباراته أمام موريتانيا المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب.

جاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمي: محمد الشناوي

حط الدفاع: أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة

خط الوسط: محمد حمدي ، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، عمر مرموش

البدلاء :

محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفي محمد