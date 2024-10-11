«دوران» يتوج بجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي.. فيديو

توج الكولومبي جون دوران، مهاجم نادي أستون فيلا، بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر سبتمبر الماضي.

جاء تتويج دوران بجائزة هدف الشهر في البريميرليج، بعدما سجل هدفًا رائعًا في شباك إيفرتون، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، في مباراة انتهت بنتيجة 3-2، وشهدت تسجيل دوران هدف الفوز للفيلانز.

تفوق دوران في سباق الحصول على جئزة هدف الشهر في البريميرليج، على منافسين أقوياء آخرين، حيث تصدر هدف دوران قائمة الترشيحات المكونة من 8 أهداف عن شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد تصويت الجمهور ولجنة الخبراء.

هدف دوران الأفضل في شهر سبتمبر

سجل دوران هدف الفوز لفريقه أستون فيلا في الدقيقة 76 من المباراة التي جمعتهم أمام إيفرتون، وكان الفريقان متعادلين بهدفين لكل منهما، وتميز الهدف بمهارة عالية من اللاعب الكولومبي، حيث استلم كرة قصيرة من زميله وسددها من مسافة بعيدة عن المرمى، لتسكن الشباك بطريقة رائعة.

يذكر أن، جون دوران هو أول لاعب من أستون فيلا يفوز بجائزة أفضل هدف في الشهر في الدوري الإنجليزي منذ عام 2021، عندما حصل عليها اللاعب الإنجليزي داني إنجز.