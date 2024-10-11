الفراعنة يصلون استاد الرعب استعداداً لمباراة موريتانيا

وصل منذ قليل منتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن، إلى ملعب استاد القاهرة استعداداً لمواجهة منتخب موريتانيا بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

و اجتمع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مع اللاعبين في محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب القاهرة الدولي الذي يحتضن مباراة الفراعنة أمام موريتانيا في السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

وتشهد المحاضرة التعليمات الأخيرة قبل المباراة بجانب إعلان التشكيل الرسمي للمباراة.

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