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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الفراعنة يصلون استاد الرعب استعداداً لمباراة موريتانيا

حسام حسن
حسام حسن
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وصل منذ قليل منتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن، إلى ملعب استاد القاهرة استعداداً لمواجهة منتخب موريتانيا بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

و اجتمع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مع اللاعبين في محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب القاهرة الدولي الذي يحتضن مباراة الفراعنة أمام موريتانيا في السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

وتشهد المحاضرة التعليمات الأخيرة قبل المباراة بجانب إعلان التشكيل الرسمي للمباراة.

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منتخب مصر استاد القاهرة الدولي